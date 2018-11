Plofkraak Nijmegen; politie zoekt getuigen

De politie heeft vannacht meteen een onderzoek gestart naar de explosie. Dat onderzoek bestaat uit sporenonderzoek, het spreken met getuigen en het uitlezen van camerabeelden. Er wordt nog onderzocht of de daders buit hebben gemaakt.



De politie vraagt u om hulp. Heeft u camera’s in de omgeving van de Malvert? Dan ontvangen wij die graag. Misschien heeft uw camera de daders vastgelegd. Of misschien heeft u afgelopen nacht tussen 03.30 uur en 04.30 uur iets verdachts gezien? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Ook dan spreken wij u graag. U kunt contact met ons opnemen via 0900 8844 of onderstaand tipformulier. Liever anoniem uw informatie doorgeven? Dat kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2018517457 AC