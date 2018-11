Verdachte aangehouden voor gewelddadige dood Herman Smit

Wierden - Op vrijdagmiddag 16 november is een inwoner van Wierden aangehouden in verband met de gewelddadige dood van Herman Smit uit Wierden. Het stoffelijk overschot van de 71-jarige man werd op vrijdagmiddag 9 november aangetroffen in zijn woning aan de Zuid Esweg. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De vandaag aangehouden verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood en is ingesloten op het bureau. 2018507051 (JT)