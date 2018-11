Geparkeerde auto beschoten

Vanmorgen rond 09.00 uur werden er kogelgaten in de auto aangetroffen. Naast de auto lagen enkele hulzen die in beslag werden genomen. De politie heeft de informatie gekregen dat in de nacht knallen zijn gehoord. Mogelijk dat buurtbewoners dit ook hebben gehoord en naar buiten hebben gekeken. De recherche roept getuigen op zich te melden bij de recherche via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.