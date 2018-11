Getuigen gezocht in verband met vondst explosieven

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst is van de handgranaten en waarom ze er werden neergelegd. Heeft u iets gezien wat met de explosieven te maken heeft? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44, of meld anoniem via 0800 – 7000 of via www.meldmisdaad.nl