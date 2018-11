Getuigen gezocht van aanrijding met fietsster

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en heeft inmiddels enkele getuigen gesproken. Was u ook rond die tijd op de Huizermaatweg en heeft u het ongeluk zien gebeuren, maar heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u meer informatie die van belang kan zijn voor het politieonderzoek? Wij komen graag met u in contact via 0900-8844.