Scooterrijder rijdt opzettelijk motoragent omver

Op basis van het kenteken werd duidelijk dat de scooter eerder was gecontroleerd. De agent herkende de bestuurder van de foto die bij die gelegenheid was gemaakt. Agenten gingen naar zijn huis, maar troffen hem niet aan. Daarop werd hij ontboden. Later die nacht meldde de man zich op het bureau, waar hij werd aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.