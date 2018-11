Verdachte aangehouden in onderzoek dood Edita Moliené

De 42-jarige Edita Moliené uit Naarden werd donderdag 20 september 2018 gevonden in de Muidertrekvaart nabij de Maxis in Muiden. Haar lichaam was gewikkeld in een plastic opblaas zwembad. Omdat de recherche uitgaat van een misdrijf werd een Team Grootschalige Opsporing geformeerd. In opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werd meerdere keren aandacht besteed aan het onderzoek en werden getuigen opgeroepen hun informatie met het onderzoeksteam de delen. De informatie die na de oproep binnenkwam heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de tijdlijn van haar laatste dagen in leven duidelijker is geworden. De recherche onderzoekt wat de betrokkenheid is van de aangehouden verdachte. Ook onderzoekt het team of nog andere personen betrokken zijn bij de dood van Edita Moliené.

Wie heeft Edita vlak voor haar dood gezien?

Het is gebleken dat Edita op maandag 10 september 2018 nog leefde. Op donderdagmiddag 13 september 2018 is het opgevouwen zwembad al door getuigen gezien in de Muidertrekvaart. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar mensen die Edita tussen maandag 10 september 2018 en donderdag 13 september 2018 hebben gezien.

Wie heeft informatie over het zwembad?

Op de foto’s staat het zwembad waarin Edita’s lichaam was gewikkeld. Het gaat om een blauw met lichtgrijs, rond opblaaszwembad van het merk Bestway. Het bad heeft een doorsnee van 3.25 meter en heeft een hoogte van 1,05 meter. Op het zwembad waren stukken bruin tape geplakt. Wie weet meer over dit zwembad? Mist u dit zwembad? Of heeft iemand het zien liggen in een tuin of schuur, of misschien wel bij het grofvuil? Informatie over dit zwembad is van groot belang voor het onderzoek.

Informatie delen!

Heeft u informatie? Dan kan u dit delen door te bellen met de Opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem bellen? Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar op telefoonnummer 0800-7000.