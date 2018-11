Een massa illegaal vuurwerk

De politie heeft het vuurwerk weg gehaald, hier moesten wel twee vrachtwagens aan te pas komen. Het vuurwerk is afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf waar het is opgeslagen in een veilige bunker. Na onderzoek door milieuspecialisten wordt het vuurwerk vernietigd.

De politie voerde nog een viertal huiszoekingen uit in Haarlem in de woningen van de verdachten. Hierbij werd geen vuurwerk of vuurwerk gerelateerde voorwerpen aangetroffen.

2018220526