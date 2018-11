Verdachte beroving pakketbezorger opgepakt

Het slachtoffer belde na de gewapende beroving direct de politie. Het slachtoffer wilde een pakket bezorgen aan het 3e Eeldepad toen hij door twee onbekenden werd vastgepakt. Zij bedreigden hem met een steekwapen en stalen zijn autosleutel. Daarna gingen de verdachten ervandoor, in de met postpakketten gevulde, bestelbus. Omdat de gestolen bestelbus uitgerust was met een Track & Trace systeem zagen agenten dat het voertuig aan de Sportring in Delft stond. Toen agenten daar aankwamen, probeerde een verdachte nog te ontkomen, echter hielden agenten hem aan. De verdachte had meerdere gestolen telefoons bij zich. Het slachtoffer deed aangifte van de beroving. De verdachte zit vast en wordt gehoord.



Op donderdagmiddag 25 oktober vond een soortgelijke beroving plaats op de Z.H.B.-Hoven. De politie onderzoekt nu of de aangehouden verdachte mogelijk ook te maken heeft met deze eerdere beroving. Dit, gezien de overeenkomsten tussen beide incidenten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Iets gezien of gehoord?

Bent u getuige geweest van de beroving aan het Eeldepad? Of hebt u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de districtsrecherche van Den Haag-Centrum via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .