Werklui houden de dief op Bergse Rechter Rottekade

Donderdagmiddag rond 13.45 uur waren er meerdere mannen van een energiebedrijf buiten aan het werk. Een van de werkmannen die bezig was op de Philips Willemstraat zag twee mannen achter iemand aan rennen met de legendarische woorden ‘houd de dief’. Hij liet meteen zijn werk vallen en ging er al bellend met de politie ook achteraan. Op de Johan de Wittsingel vluchtte de verdachte een tuin in. Op dat moment kwamen de agenten aanrijden en konden zij de verdachte in de boeien slaan. De 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats had een fiets achtergelaten bij het huis op de Bergse Rechter Rottekade. In de fietstassen zaten verschillende spullen uit die woning, maar ook inbrekersgereedschap. Vermoedelijk is deze inbreker te linken aan meerdere inbraken in de buurt. Dankzij de hulp van de stoere werkmannen is de inbreker in zijn kraag gegrepen, tot grote blijdschap van de bewoonster, en de politie uiteraard.