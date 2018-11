Politie onderzoekt schietincident Schiedamseweg

Tegen half vier die middag melden omwonenden dat er wel een heel heftige ruzie gaande was in een woning aan de Schiedamseweg. Getuigen zien meerdere personen uit het portiek voor de woning komen. Een van hen is behoorlijk gewond. Agenten gaan er naartoe en vinden in het portiek en het appartement veel bloed. In het huis eronder, waar op dat moment een vrouw en haar jonge kind zijn, vliegt een projectiel door het plafond, vernielt een spiegel en boort zich in de vloer. Alles wijst er op dat er geschoten is. Waarom en door wie is nog onduidelijk. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek in beide woningen en getuigen worden gehoord.

Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident, of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen? Neem contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.