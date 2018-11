Twee verdachten aangehouden op een gestolen snorfiets

Op 15 november 2018 rond 17:00 uur werd de politie gebeld door een vrouw die de gestolen snorfiets van haar dochter zag rijden. De dag hiervoor was dit voertuig gestolen aan de Arendshof in Oosterhout. Op de snorfiets zaten twee jongens (16 en 18- jarige Oosterhouters). De agenten die de melding kregen kwamen snel ter plaatse. Zij hielden beide jongens aan de Kegelstraat in Oosterhout aan. Het onderzoek is nog in volle gang en de verdachten zitten nog ingesloten.