Districtelijke controle in Zeeland

In Zeeuws-Vlaanderen controleerden agenten op het Mauritsfort in Hoek en op de Gentsevaart in Kapellebrug. Eén bestuurder reed 40 kilometer harder dan de maximum toegestane snelheid. Ook werden bekeuringen uitgeschreven voor een verlopen APK (1), het niet hebben van een rijbewijs (1), overschrijden van de doorgetrokken streep (1), kind niet in kinderzitje (1), negeren van rood verkeerslicht (1), te gladde banden (1), niet dragen van de gordel (2) en het niet handsfree bellen (4). In een personenauto werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. De twee inzittenden van deze auto, een 19-jarige man uit Axel en een 18-jarige man uit Sluiskil, zijn aangehouden en verhoord op het politiebureau. Uit onderzoek bleek dat het om een balletjespistool ging. Na verhoor zijn de twee weer in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.