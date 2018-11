Drugshandelaar aangehouden tijdens drugsactie

Agenten hielden donderdag 15 november een drugsactie in Tilburg om de straathandel in drugs tegen te gaan. De 26-jarige man uit Tilburg die verdacht wordt van de handel in harddrugs werd met toestemming van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden. Onder leiding van een rechter-commissaris werd een doorzoeking gehouden in zijn woning in de wijk Stokhasselt. Hier werd onder meer een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.