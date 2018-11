Kilo hennep in beslag genomen

De agenten controleerden vervolgens de papieren van de bestuurder en vroegen toestemming om in de laadruimte van het busje te kijken. Bij openen van de laadruimte roken de agenten de hen welbekende geur van hennep. Uit onderzoek bleek dat er een kleine kilo in de laadruimte lag. Dat is in beslag genomen. De twee inzittenden van het busje zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Het betroffen twee mannen van 19 jaar, afkomstig uit Etten-Leur. Ze zitten nog vast en worden vandaag gehoord.