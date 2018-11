Vrouw met teveel drank op achter het stuur

Op 15 november 2018 rond 22:30 uur kwam er een melding bij de politie binnen. De meldster was met haar auto in de berm gereden en er werden bosschages geraakt. De agenten waren snel ter plaatse en troffen daar de vrouw (23-jarige vrouw uit Oostvoorne) met een man aan. Zij hadden beide in de auto gezeten. Bij beide personen werd een alcohol lucht geroken. De bestuurster werd aangehouden voor het rijden met alcohol op. Zij blies 730 UGL. De vrouw is beginnend bestuurder en had 7,5 keer zoveel gedronken dan was toegestaan. Haar rijbewijs werd direct ingevorderd.