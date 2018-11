Getuigen gezocht van poging doodslag op politieman

Rechercheurs controleerden rond 14.45 uur op de Kanaaldijk N.W. een auto, waarvan zij het vermoeden hadden dat de inzittenden zich bezig hielden met dealen. In de auto zaten twee personen en de bestuurder werd via het geopende portierraam door een collega, die zich kenbaar maakte als politieman, aangesproken. De bijrijder stapte ondertussen uit de auto. De collega’s zagen dat de bestuurder in het bezit was van drugs. De rechercheur pakte hem vervolgens door het geopende portierraam vast en vertelde hem dat hij was aangehouden. De man begon zich meteen los te trekken, waarop hij door de collega in een krachtige greep werd vastgehouden.