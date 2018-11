Overzicht inzet politie bij Sinterklaasintochten

Landelijke intocht Zaanse Schans

De landelijke Sinterklaasintocht is feestelijk verlopen en trok zo’n 25.000 bezoekers. In totaal verrichtte de politie vier aanhoudingen in Zaandijk. Wegens het niet tonen van legitimatie na recalcitrant gedrag, het gooien van stenen naar een demonstratievak en verstoring van de openbare orde. In Hoorn zijn twee mensen aangehouden: wegens verstoring van de openbare orde en het uitbrengen van de Hitler-groet.



Eindhoven

De politie heeft zes arrestaties verricht bij wanordelijkheden tijdens een demonstratie rond de intocht. Op het Catharinaplein zocht een groep voetbalhooligans de confrontatie met demonstraten van protestgroep Kick Out Zwarte Piet. De politie haalde de uit elkaar. Zes personen zijn aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. Agenten hebben meerdere keren de wapenstok gebruikt bij confrontaties met de hooligans.



Rotterdam

In de Maasstad kwam het aan de voet van de Erasmusbrug tot een confrontatie. De anti-Zwarte Pietbeweging wilde haar demonstratie beëindigen en de brug terug oversteken. Vanuit twee auto's sprongen enkele personen die de demonstranten belaagden. Agenten grepen direct in. Twee personen die het niet eens waren met de demonstratie en één anti-Zwart Pietdemonstrant zijn aangehouden.



Leeuwarden

Agenten voorkwamen bij het Zaailand in Leeuwarden dat twee protestgroepen met elkaar op de vuist gingen. Twee mensen zijn aangehouden.



Groningen

Ook in Groningen moest de politie in actie komen om twee groepen demonstranten te scheiden. Hier is één persoon aangehouden.



Den Haag

De aangekondigde anti-Zwarte Pietdemonstratie verliep zonder incidenten. In het centrum van Den Haag dreigden pro-Zwarte Pietdemonstranten de orde te verstoren. De politie begeleidde de anti-Zwarte Pietdemonstranten vanaf het Malieveld naar het station. De Mobiele Eenheid moest optreden om te voorkomen dat pro-Zwarte Pietdemonstranten de confrontatie met hen aan konden gaan.



Gouda

Op de Markt in Gouda hielden agenten een man uit Moordrecht aan omdat die zich niet kon legitimeren. Hij bleek twee slagvoorwerpen en een bivakmuts bij zich te hebben. Hij kreeg een proces-verbaal voor verboden wapenbezit.