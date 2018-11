Verdachten van inbraak belanden met auto in sloot

De bestuurder kon direct worden aangehouden. De bijrijder ging er vandoor, maar kon na een korte achtervolging te voet ook in de kraag worden gevat. Hij klaagde over pijn in zijn rug en is door ambulancepersoneel ter controle neemgenomen naar het ziekenhuis. In de auto werd door de agenten inbrekerswerktuig aangetroffen. Ook lagen er tassen bij de auto met daarin goederen die mogelijk van diefstal afkomstig waren.