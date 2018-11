Aangehouden na verkeersongeval

De politie trof in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto aan die tegen de vangrail van de A4 was gereden en hierna op de parallelbaan terecht was gekomen. De bestuurder van de auto stond naast de beschadigde auto. Hij werd nagekeken door ambulancepersoneel en moest voor controle mee naar het ziekenhuis. Een blaastest wees uit dat de man onder invloed van alcohol verkeerde.

Bij nader onderzoek bleek dat deze 49-jarige automobilist vermoedelijk ook betrokken was geweest bij een eerdere aanrijding die nacht nabij het brugrestaurant op de A4.

In het ziekenhuis is bloed afgenomen van de verdachte, om vast te kunnen stellen of hij met een te hoog alcoholpromillage of een te grote hoeveelheid drugs of geneesmiddelen aan het verkeer heeft deelgenomen.

2018221873