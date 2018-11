Gemeente en politie bieden demonstranten KOZP faciliteiten om veilig te demonstreren

Den Helder - De gemeente Den Helder en de politie zijn vrijdagmiddag en – avond in gesprek geweest met KOZP over hun aangekondigde demonstratie bij de Sinterklaasintocht in Den Helder. Er is de gemeente en politie veel aan gelegen om demonstraties te faciliteren. Vanwege serieuze oproepen vanuit tegengroeperingen om deze demonstratie te verhinderen en blokkades op te werpen zodat zij Den Helder niet kunnen bereiken, is er in gezamenlijkheid gezocht naar oplossingen. Het recht op demonsteren is een groot goed, evenals de veiligheid van de bezoekers van de intocht.