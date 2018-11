Feestelijke Sinterklaasintochten binnen werkgebied van politie eenheid Den Haag

Met meerdere agenten werd toezicht gehouden in alle plaatsen waar Sinterklaas aankwam met zijn Pieten met als uitgangspunt dat de kinderen de intochten veilig konden bijwonen. In Gouda werd op de Markt een man aangehouden die zich niet kon legitimeren. Om zijn identiteit vast te stellen werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Aan het bureau bleek dat de man, een 42-jarige Moordrechtenaar, twee slagvoorwerpen en een bivakmuts bij zich had. De man krijgt een proces-verbaal voor verboden wapenbezit. In Den Haag werd een man aangehouden wegens belediging van een politiefunctionaris.



Tijdens de Sinterklaasintochten in Gouda en Den Haag waren aangekondigde demonstraties van anti-zwarte Piet demonstranten. In Gouda verliep deze zonder bijzonderheden. In Den Haag werd het omstreeks 15.30 uur onrustig in het centrum van Den Haag waar verschillende groepen demonstranten waren. Pro-zwarte Piet demonstranten dreigden daarbij de orde te verstoren. Na overleg met de organisatie van KickOutZwartePiet werd door hen besloten om in verband met hun veiligheid de demonstratie te beëindigen.



De politie begeleidde de anti-zwarte Piet demonstranten vanaf het Malieveld naar het Centraal Station in Den Haag. Tijdens die begeleiding probeerden groepen pro-zwarte Piet demonstranten daar bij te komen. De Mobiele Eenheid was genoodzaakt om hier tegen op te treden, waardoor een confrontatie werd voorkomen.