Recherche zoekt getuigen van straatroof

Het slachtoffer vertelde de agenten dat zij van achteren werd geduwd terwijl zij over het Spui liep. De verdachte zag vervolgens kans haar tas te stelen en ging daarmee vandoor in de richting van de Verversstraat. Agenten hebben deze omgeving vervolgens doorzocht, maar de verdachte werd niet meer aangetroffen.

Volgens het slachtoffer was de verdachte een man met een donkere huidskleur, die volledig in het zwart was gekleed en een capuchon op had.