Auto in beslag genomen

In de auto zat een 41-jarige man uit Steenbergen. Hij verklaarde de eigenaar van de auto te zijn. Of dat waar was konden de agenten niet nagaan, want volgens het kentekenregister stond de auto niet op iemands naam. De auto is in beslag genomen en door een takelbedrijf weggesleept. De bestuurder heeft twee weken de tijd om aan te tonen dat hij de rechtmatige eigenaar en de tenaamgestelde van de auto is. Als dit, om wat voor reden dan ook, niet lukt dan wordt de auto verbeurd verklaard.