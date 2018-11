Man met inbrekersgereedschap aangehouden

Een oplettende man zag zaterdag 17 november rond 00.20 uur in de Korte Hoefstraat een vreemde man zitten in de auto van zijn buurman. Hij waarschuwde de politie en gaf het signalement van de man door. Agenten troffen de man in de Kardinaal Vaughanstraat aan. Hij had verschillende inbrekerswerktuig bij zich. Hij is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.