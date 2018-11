Onder invloed van drugs in de auto

In Oostburg werd een auto gecontroleerd op de Maagdenbergweg. Toen agenten de bestuurder (een man van 21 uit Schoondijke) aanspraken roken zij een henneplucht uit de auto komen. Door de inzittenden werden gebruikershoeveelheden hasj en hennep bij de agenten ingeleverd. Die zijn later vernietigd. Bij de bestuurder werd vervolgens een speekseltest uitgevoerd. Die gaf een positief resultaat op THC, de werkzame stof in hennep. De bestuurder is aangehouden en op het politiebureau heeft een GGD-arts een bloedtest afgenomen. Het monster wordt naar het NFI gestuurd. Daar zal het geanalyseerd worden. De onderzoeksresultaten worden later bekendgemaakt aan de Schoondijkenaar. In de auto werd ook nog een bij wet verboden vouwmes aangetroffen. De man uit Schoondijke bleek de eigenaar van het mes. Hij heeft er afstand van gedaan. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.