Verdachte bekent diefstal auto

Omstreeks 16.00 uur reden de agenten op de ’s-Heer Hendrikskinderendijk in Goes. Zij zagen een personenauto rijden die ze wilden controleren. Uit onderzoek in het kentekenregister bleek namelijk dat de kentekenplaten op de auto in juni 2016 gestolen waren. De auto werd aan de kant gezet en de bestuurder is geconfronteerd met de bevindingen van de agenten. Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Ook de auto is daarheen gebracht en verder onderzocht. Toen kwamen de agenten erachter dat niet alleen de kentekenplaten van diefstal afkomstig waren, maar dat ook de auto in 2016 als gestolen was opgegeven.

De aangehouden verdachte is over alle zaken gehoord en bekende zowel de auto als de kentekenplaten gestolen te hebben. Hij is na verhoor weer in vrijheid gesteld. De auto wordt, zo is door de Officier van Justitie bepaald, teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.