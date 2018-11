Verwarde man zorgt voor overlast in supermarkt

De agenten werden vrijdag 16 november rond 14.10 uur gewaarschuwd dat er een verwarde man in de supermarkt was. Medewerkers van de winkel probeerden de man vasthouden maar hij wist zich los te maken en is de straat op gelopen. De man bleef schreeuwen en gedroeg zich agressief. Vier agenten hebben de verwarde man die zich verzette tegen kunnen houden. Er raakte niemand gewond. De man is overgebracht naar een opvanglocatie verwarde personen waar een zorgteam hem heeft opgevangen.