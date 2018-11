Onderzoek naar problemen rond intocht Sinterklaas

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven vindt dat er en grens is overschreden: “In Nederland mag iedereen in vrijheid zijn mening uiten. Dat hebben we als bevoegd gezag bij de vereniging KOZP ook gefaciliteerd. De aanvraag ging over een vreedzame demonstratie, daar zijn afspraken over gemaakt en daar heeft KOZP zich ook aan gehouden. Maar eerlijk gezegd kon van een vrije meningsuiting nauwelijks sprake zijn door het zeer intimiderende gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans. Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang vol hielden. Ik moet als burgemeester het recht op vrije meningsuiting bewaren. Dat is vandaag onmogelijk gemaakt.”