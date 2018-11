Vrouw komt om bij ongeluk op A59

De auto kwam uiteindelijk in een greppel tot stilstand. De vrouw overleefde het ongeluk niet. Ze overleed te plekke aan haar verwondingen. Haar 49-jarige man, twee zoons van 23 en 21 en schoonmoeder van 74 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.



De oudste zoon is de bestuurder geweest van de auto. Hij had niet gedronken. Verkeersspecialisten onderzoeken de precieze toedracht van het ongeluk. De weg was daarvoor enkele uren afgesloten.