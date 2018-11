Landelijk opererende auto-inbrekers aangehouden

De Dienst Infrastructuur van de Landelijk Eenheid startte en onderzoek naar de landelijk opererende daders. Tijdens dit onderzoek kreeg men zicht op een auto die mogelijk betrokken was bij de inbraken. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 november zag de politie dat de inzittende van die auto in Best zijn auto verliet en de wijk in liep. Toen hij terugkwam had hij een tas met spullen bij zich. De man werd gevolgd en op het moment dat hij een woning in Rotterdam wilde betreden werd hij aangehouden. In zijn auto vond de politie een verborgen ruimte waarin inbrekerswerktuigen en een radio-navigatiescherm werden aangetroffen. De auto en de goederen werden in beslag genomen. Later die ochtend is in Best een aangifte opgenomen van de eigenaar van een BMW van wie de auto op de bekende wijze werd opengebroken en het radio-navigatiesysteem gestolen.