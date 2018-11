Politie zoekt getuigen van vernieling

Een bewoonster schrok rond 04.00 uur wakker van een harde knal en besloot na ongeveer tien minuten toch maar even naar buiten te kijken. De vrouw zag toen dat haar brommobiel omver was gegooid. Haar brommobiel stond geparkeerd en lag nu op de rechterkant, midden op de stoep. De politie werd erbij geroepen en agenten zetten de brommobiel weer op zijn wielen. Er was direct te zien dat het voertuig behoorlijk wat schade had opgelopen. Verderop in de straat, zagen agenten meerdere stukken van een stofzuiger verdeeld over de straat liggen.

Heeft u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze vernielingen? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2018222459