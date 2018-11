Tuinen beschadigd door beschonken bestuurder

Omdat het tweetal slecht aanspreekbaar was door een taalbarrière en het niet duidelijk was wie van hen had gereden, nam de politie bij beide mannen een blaastest af. Het duo blies allebei een F. De mannen werden hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Op het politiebureau werd een zogenaamd bloedblok afgenomen die wordt ingezonden naar het NFI. De auto werd in beslag genomen en technisch onderzoek wordt uitgevoerd.

2018222377