Bestuurders onder invloed

In Hulst, om 04.00 uur, werd in de Zoutestraat een 18-jarige vrouw uit Yerseke betrapt op het rijden onder invloed. Zij zat met bekenden van haar in een auto. Alle inzittenden bleken teveel te hebben gedronken om nog te mogen rijden. Van de vrouw is haar rijbewijs ingevorderd omdat zij de auto had bestuurd terwijl ze bijna vijf keer zoveel had gedronken dan wettelijk voor een beginnend bestuurder is toegestaan. In overleg met de hulpofficier van justitie is de auto waar het gezelschap in reed in beslag genomen. Dit om te voorkomen dat er iemand anders onder invloed zou kunnen gaan rijden met alle gevolgen van dien. Bovendien stond de auto niet op naam van één van de inzittenden. De auto is weggesleept door een takelbedrijf en kan daar opgehaald worden door de rechtmatige eigenaar. Eén van de inzittenden had de contactsleutels verstopt, daarom was het nodig om een takelbedrijf in te schakelen.