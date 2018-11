Een aanhouding in Raamsdonksveer

Ze troffen een groep van ongeveer 20 personen waarin wat duw- en trekwerk plaatsvond. Bij aankomst van de politie, inclusief hondengeleider, en beveiligers werd de vechtpartij in de kiem gesmoord en vertrokken de meeste mensen. Een klein groepje bleef echter achter. Het bleek een vriendengroepje te zijn. Zij probeerden een van hen, een 19-jarige jongen uit Breda, mee naar huis te krijgen, maar deze jongen bleef de boel maar opjutten en uitdagen, ook schold hij de aanwezige agenten uit. Toen hem diverse malen verzocht was om weg te gaan en hij dit nog steeds niet deed is de jongen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Tijdens het transport daar naartoe beledigde en bedreigde hij de agenten die hem vervoerden. Toen hij werd ingesloten in het cellencomplex troffen de agenten een flink pak geld bij de jongeman aan. Dit is onderzocht en alle briefjes van 50 en 20 euro die bij de jongen uit zijn zak kwamen bleken vals te zijn.

De jongeman zit nog steeds vast en zal vandaag gehoord worden over de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht.