Mogelijke oplichter aangehouden in Oostkapelle

De man zou kaarten verkopen waarvoor men tien euro moest betalen. Op die manier zou de gulle gever meebetalen aan iets extra’s voor ernstig zieke kinderen. Meerdere mensen vertrouwden het niet en belden de politie.

Het signalement van de jongen werd doorgegeven en agenten zijn een rondje gaan rijden door het dorp. Rond 19.30 uur werd de jongen aangetroffen in de Schulenburg. De agenten spraken hem aan en confronteerden hem met hun bevindingen. Uit onderzoek bleek dat de stichting waarvoor hij nu kaarten verkocht een zeer onprofessionele website had. Ook waren deze stichting, en nog wat stichtingen meer die op naam staan van dezelfde verantwoordelijke, en deze collecterende jongeman, al vaker in verband gebracht met oplichting door andere politie-eenheden in ons land. Ook had de jongeman geen vergunning van de gemeente Veere op zak om kaarten te verkopen. Vanwege het feit dat de agenten door deze omstandigheden steeds meer het vermoeden kregen dat ze hier te maken hadden met een notoire oplichter is de 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

De man zit nog steeds vast en wordt vandaag gehoord door rechercheurs. Het pasje dat hij bij zich had, waarmee hij de legitimiteit van zijn collecte probeerde aan te tonen is in beslag genomen, evenals het geld dat hij tot nu toe met de verkoop van kaarten had verdiend en de overgebleven kaarten die nog niet verkocht waren. De politie onderzoekt de zaak verder.