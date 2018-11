Ongeregeldheden voorkomen tijdens Sinterklaasintocht in Tilburg

Burgemeester Weterings van Tilburg: “We hebben vandaag in Tilburg vele kinderen blij gemaakt en een mooie en feestelijke Sinterklaasintocht gevierd en tegelijkertijd hebben we mensen de ruimte gegeven om in vrijheid hun mening te uiten. Deze mensen hebben zich vooraf bij ons gemeld en hebben een vreedzame demonstratie gehouden waarbij ze zich aan de gemaakte afspraken hebben gehouden. Het is jammer dat een andere groep dit wilde verstoren. De politie heeft kordaat ingegrepen waardoor ongeregeldheden voorkomen zijn. “