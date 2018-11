Twee mannen onder invloed van drugs achter het stuur

Rond 20.35 uur controleerden agenten een auto op de Lunetstraat. Tijdens de controle roken agenten een sterke wietlucht in de auto. De bestuurder (23 uit Tilburg) had een gripzakje hennep bij zich. Bij hem werd vervolgens een speekseltest uitgevoerd. Die gaf een positief resultaat op THC, de werkzame stof in hennep. De Tilburger is aangehouden en op het politiebureau heeft een GGD-arts een bloedtest afgenomen. Het monster wordt naar het NFI gestuurd. Daar zal het geanalyseerd worden. De onderzoeksresultaten worden later bekendgemaakt aan de man. Nadat agenten een verklaring van de bestuurder hadden opgenomen en hem een rijverbod van 24 uur hadden opgelegd mocht hij naar huis.

Op de Claudius Prinsenlaan werd de auto rond 00.05 uur (zondag) gecontroleerd. En ook hier roken de agenten een henneplucht. De bestuurder (19 uit Prinsenbeek) had een gebruikershoeveelheid hennep bij zich die hij bij de agenten inleverde. De speekseltest gaf een positief resultaat op gebruik van THC. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau en daar is een bloedmonster afgenomen. Dit wordt naar het NFI opgestuurd. Agenten hebben een verklaring opgenomen van de verdachte en daarna mocht hij met een rijverbod van 24 uur weer naar huis.