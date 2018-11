Vechtersbazen keren zich tegen politie, politiebiker mishandeld

Om ongeveer 04.00 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er een vechtpartij gaande was ter hoogte van de bioscoop aan het Pieter Vreedeplein. De twee bikers zijn meteen naar de opgegeven locatie gefietst en troffen daar een stuk of tien vechtersbazen aan. De agenten aarzelden geen moment en sprongen tussen het opstootje om het op die manier te kunnen beëindigen. Dat hielp echter niet veel en een ogenblik later moesten de twee zelfs hun wapenstok trekken in de hoop de groep uit elkaar te drijven.

Dat had een averechts effect. De groep vechtende mensen keerde zich tegen de twee agenten en zorgden dat zij uit elkaar raakten. Een van de bikers werd vervolgens hardhandig tegen de grond gewerkt en is door zijn belagers mishandeld. Inmiddels hadden zich collega’s van de twee agenten verzameld en zij traden snel op door op linie de vechtersbazen uit elkaar te jagen, hun collega’s uit de benarde positie te bevrijden en de groep raddraaiers het centrum uit te begeleiden.

De mishandelde agent is naar het ziekenhuis gebracht. Hij kan, vanwege het letsel dat hij heeft opgelopen aan zijn ribben, enige tijd geen dienst doen. Hij zal aangifte doen van de mishandeling. De politie stelt een onderzoek in. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.