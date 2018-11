Verdachten van inbraak na tien minuten gepakt

Dit werd uiteraard via de portofoon doorgegeven aan hun collega’s die in de buurt surveilleerden. Agenten die in de omgeving van de Van Het Hoffstraat rondreden zagen ineens een man op een fiets voorbij komen. De man had een groot rechthoekig ‘ding’ in zijn handen. De hele situatie was dusdanig dat de agenten die fietser wilden controleren. Ze hielden de man staande en vroegen naar het voorwerp in zijn handen. Dat bleek een kassalade te zijn. De man, een 31-jarige Bredanaar, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.