Vlissingers zorgen voor overlast in Terneuzen

Agenten kwamen ter plaatse en hebben de twee mannen netjes uitgelegd wat het betekent als iemand je vordert om weg te gaan en toen besloten de twee hun heil elders te gaan zoeken. Ze zouden een taxi bellen en daarmee naar huis vertrekken. Een uurtje later kwamen er uit dezelfde buurt overlastmeldingen over een graafmachine die door de straat zou rijden. Door getuigen werd een signalement doorgegeven. De agenten herkenden aan het signalement de twee mannen waarmee eerder de afspraak was gemaakt dat zij terug naar Vlissingen zouden gaan.

De rijdende graafmachine werd door de agenten niet aangetroffen, wel stond er op een parkeerplaats aan de Kennedylaan een graafmachine met een draaiende motor. Even later meldde een inwoner van de Kerkhoflaan dat er twee mannen vernielingen aanrichtten in zijn tuin. Daar werden vervolgens de twee Vlissingers aangehouden door de politie. De mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Op de weg daar naartoe vonden zij het nodig om de agenten die hen transporteerden voor van alles en nog wat uit te maken. Het zou voornamelijk de schuld van de agenten zijn dat zij nu naar de cel moesten en daarvoor zouden de agenten de meest vreselijke ziektes moeten krijgen.

De twee Vlissingers zitten nog vast in een politiecel. Ze worden vandaag gehoord en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.