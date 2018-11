Arrestaties na steekpartij bij hotel

Best, Oirschot - In het onderzoek naar een steekpartij in een hotel aan de I.B.C.-Weg in Best heeft de politie twee arrestaties verricht. Zaterdagochtend rond 3.30 uur kwam een Poolse man het hotel binnengelopen. Uit het niets begon hij alles kort en klein te schoppen en te slaan. Het was slechts het begin van veel geweld.