Bejaarde vrouw gewond bij laffe straatroof

De vrouw was na haar val behoorlijk van slag. Ze was verward en geschrokken door wat haar was overkomen. Ze is behandeld in het ziekenhuis en moet nog rustig aan doen. Om de ernst van deze zaak te onderstrepen brengen wij in overleg met het slachtoffer en haar familie een foto van de vrouw naar buiten. Daarop is goed te zien hoe ernstig de vrouw werd toegetakeld. De foto is onderaan dit bericht geplaatst. Op een later moment gaat de recherche met haar in gesprek. Doordat we nog uitgebreid met de vrouw in gesprek moeten is niet helemaal duidelijk hoe laat de poging tot beroving plaatsvond. De politie werd rond 19.00 uur gebeld, maar het lijkt erop dat de dader tussen 18.30 en 19.00 uur heeft toegeslagen.