Zeventien aanhoudingen rondom wedstrijd MVV-Roda JC

De burgemeester, politie en OM hadden maatregelen afgekondigd voor een veilig verloop van de wedstrijd, de veiligheid van alle aanwezige voetballiefhebbers en het handhaven van de openbare orde. Ondanks deze maatregelen zijn er negen verdachten aangehouden voor de wedstrijd in de omgeving van het stadion. De negen verdachten waren in de leeftijd tussen de 21 en 38 jaar en allemaal MVV-supporter. Zij zijn aangehouden voor baldadigheid, het dragen van gezicht bedekkende kleding, het afsteken van vuurwerk, opruiing en belediging. Daarnaast is een 30-jarige MVV-supporter tijdens de wedstrijd aangehouden voor openlijke geweldpleging.



Opstootjes

Na de wedstrijd waren er op een aantal plaatsen in de omgeving van het station nog opstootjes en ongeregeldheden. Daarbij werden zeven aanhoudingen verricht. Deze zeven MVV-supporters variëren in de leeftijd van 17 tot 42 jaar en worden o.a. verdacht van openlijke geweldpleging, baldadigheid en het dragen van gezicht bedekkende kleding.



Help de politie met uw foto’s of camerabeelden

Hebt u foto’s of camerabeelden van de ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd geef deze dan door aan de politie. Hiermee helpt u de politie in de opsporing. U kunt deze beelden uploaden op www.politie.nl via het tipformulier.