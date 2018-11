Druglaboratorium ontdekt na tip

Het drugslab stond op een klein bedrijventerrein en dichtbij woonhuizen. Dergelijke chemicaliën kunnen gevaar opleveren. De politie en gemeente verzoeken inwoners vooral te blijven melden wanneer er vermoedens zijn dat er ergens een hennepkwekerij of drugslab gevestigd is. Dit kan via 0900-8844 maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Het is belangrijk om te weten wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat er ergens in uw omgeving een drugslab aanwezig is. Hier >> staat meer informatie daarover.