Getuigen gezocht poging beroving snackbar Lelimanstraat

Als de aanwezige medewerkers aan het werk zijn in de keuken achterin de snackbar, komen twee mannen de zaak binnen en lopen op de kassa af die ze proberen open te maken. Op dat moment komen de medewerkers de snackbar binnen en storen de daders die er zonder buit vandoor gaan in de richting van de Plesmanlaan. De politie is direct een onderzoek begonnen. Sporen zijn veiliggesteld en er is een buurtonderzoek gehouden.