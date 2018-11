Politie zoekt getuigen plofkraak

Direct na de kraak zijn vermoedelijk twee personen in donkere kleding weggereden op een scooter in de richting van het Prins Bernardplein. De omgeving is afgezet en een aantal winkelpanden zijn ontruimd. De politie doet samen met de Explosieven Opruimingsdienst onderzoek naar een mogelijk niet afgegaan explosief. Of er iets is buitgemaakt is onbekend.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u vanochtend iets gezien in de Vrieschgroenstraat of in de omgeving dat te maken kan hebben met deze plofkraak? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018223075