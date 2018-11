Stoffelijk overschot aangetroffen in woning Overtoom

Op basis van een melding heeft de politie afgelopen zondagmiddag een woning aan de Overtoom gecontroleerd vanwege het feit dat de bewoner geen gehoor gaf. In het huis is een stoffelijk overschot aangetroffen dat er vermoedelijk enige maanden heeft gelegen. De doodsoorzaak van deze persoon is onbekend en de politie doet onderzoek. De politie gaat in eerste instantie niet uit van een misdrijf.