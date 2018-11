Politie zoekt getuigen straatroof

Het slachtoffer vertelde agenten dat zij zondagavond, tussen 23.00 en 23.30 uur, door twee mannen was beroofd van haar tas. Tijdens de beroving ontstond een worsteling, waarbij de vrouw letsel opliep. Na de worsteling gingen de verdachten ervandoor. Op dit moment ontbreekt van hen elk spoor.



Signalement verdachten

Beide mannen waren in het zwart gekleed.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.