Twee verdachten overval supermarkt Kranepoort aangehouden

De twee mannen worden er van verdacht dat zij zaterdag 22 september een gewapende overval pleegden op een supermarkt . Bij die overval gingen zij er met een kassalade vandoor. De districtsrecherche van politie Gouda stelde direct een onderzoek in.



Maandagochtend hield de politie in twee woningen in Gouda de twee mannen aan. De verdachten zijn 19 en 16 jaar oud en afkomstig uit Gouda.



Team West

In het opsporingsprogramma Team West werden op dinsdag 13 november camerabeelden getoond waarop de verdachten te zien waren. Ook werden er op diverse middelbare scholen in Gouda posters opgehangen. Na de uitzending ontvingen rechercheurs goed e informatie, die uiteindelijk leidden naar deze mannen.



Team West wordt elke dinsdagavond, direct na het TV West journaal van 17.00 uur, uitgezonden. In de avonduren en de dag erop wordt het programma enkele keren herhaald. Ook via het www.omroepwest.nl is het programma terug te zien.